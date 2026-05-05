Ученые из Иркутска разработали умную энергосистему для марсианской базы

Как сообщили в пресс-службе иркутского филиала Сибирского отделения РАН, энергосистема марсианской базы должна быть рассчитана на работу в экстремальных условиях. Речь идет о перепадах температур, пылевых бурях и задержках связи с Землей, из-за чего оперативное управление становится невозможным. Ученый из Иркутска рассмотрел в докладе три основных типа энергоисточников, каждый из которых имеет ограничения для применения на Марсе.