Ученые из Иркутска разработали умную энергосистему для марсианской базы

IrkutskMedia, 5 мая. Ученые Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева СО РАН разработали интеллектуальную систему управления энергообеспечением для надпланетной обитаемой базы (НпОБ). Заведующий лабораторией управления функционированием электроэнергетических систем института, кандидат технических наук Никита Томин представил в докладе комплексный подход к проектированию и управлению энергоснабжением НпОБ на примере Марса с использованием ИИ.
Как сообщили в пресс-службе иркутского филиала Сибирского отделения РАН, энергосистема марсианской базы должна быть рассчитана на работу в экстремальных условиях. Речь идет о перепадах температур, пылевых бурях и задержках связи с Землей, из-за чего оперативное управление становится невозможным. Ученый из Иркутска рассмотрел в докладе три основных типа энергоисточников, каждый из которых имеет ограничения для применения на Марсе.
По его словам, к данным источникам относятся солнечные фотоэлектрические станции, реакторы малой мощности и радиоизотопные термоэлектрогенераторы. Никита Томин отметил, что перспективным направлением является замена термоэлектрического преобразования на конвертеры на основе свободнопоршневых двигателей Стирлинга. Они позволяют существенно повысить КПД. Пока данная технология не прошла стадию создания серийного летного образца.
«В целом, комбинированное использование различных типов энергоисточников, наряду с высокоемкими системами накопления энергии, создает основу устойчивой гибридной энергосистемы», — рассказал ученый.
Ключевым элементом доклада стала информация о разработке интеллектуальной системы управления энергетикой (СУЭ) на базе «Автономного диспетчера», ранее разработанной в ИСЭМ СО РАН. Технологию уже испытали в изолированных энергорайонах Бурятии, Якутии и Приморского края, которые отчасти похожи на марсианские по экстремальности условий.
«В отличие от традиционных систем автоматического управления, “Автономный диспетчер” не просто реагирует на текущие показания датчиков. Он обучается на специальной имитационной модели энергосистемы, развивая стратегию управления, которая учитывает долговременные последствия своих решений. Функция вознаграждения ИИ-агента учитывает не только мгновенный баланс мощности, но и состояние оборудования, вероятность аварийных ситуаций и необходимость подготовки к прогнозируемым событиям, таким как пылевые бури», — рассказал Никита Томин.
По его словам, «память» нейросетей LSTM позволяет системе проводить анализ, выявлять предвестники критических событий и принимать меры заранее. Так, уловив атмосферные изменения, предвещающие бурю, система может заблаговременно подстроиться под данные условия и обеспечить стабильное энергосбережение во время снижения генерации солнечных станций.
