Пассажира Swiss Airlines обвинили в домогательствах в отношении спящей попутчицы

Пассажира авиакомпании Swiss International Airlines обвинили в домогательствах по отношению к своей спящей попутчице. Об этом случае в понедельник, 4 мая, рассказали в People.
Инцидент произошел 28 апреля на рейсе из Швейцарии в США. 48-летний житель Франции Гийом Себастьян Роже Матлер погладил рукой промежность 29-летней девушки, которая спала рядом с ним.
Свидетелями подобных действий мужчины стали как минимум три человека, включая бортпроводницу. После произошедшего Матлера пересадили в экономкласс, однако он успел передать девушке визитку.
Бортпроводница разбудила пострадавшую и рассказала ей о случившемся. Девушка призналась, что не была знакома с мужчиной, начала дрожать и плакать.
Злоумышленника задержали. На допросе он признался, что не посчитал свои действия чем-то серьезным. Сейчас он находится в Федеральном центре содержания под стражей в Майами.
Ранее член Палаты представителей США от Демократической партии Эрик Суолуэлл приостановил участие в гонке за пост губернатора после выдвинутых против него обвинений в домогательствах.