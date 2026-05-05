Кратковременные дожди и порывы ветра до 20 м/с в Хабаровском крае

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опубликовало прогноз погоды на 5 мая. По информации метеорологов, опасных метеоявлений в этот день не ожидается. В Хабаровске прогнозируют кратковременный дождь, температура ночью — от +2 градусов до +4 градусов, днём — от +14 градусов до +16 градусов. Ветер юго западный, 9−14 м/с, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В южных районах также ожидается дождь. Температура ночью составит от −1 градуса до +4 градусов, днём — от +12 градусов до +20 градусов. Ветер южный, 6−11 м/с, порывы — до 15−20 м/с.
В центральных районах пройдёт кратковременный дождь, кроме Советско Гаванского и Ванинского МО, где осадков не предвидится. Температура ночью — от −1 градуса до +5 градусов, днём — от +9 градусов до +18 градусов. Ветер южный, 4−12 м/с.
В северных районах без существенных осадков, за исключением района имени П. Осипенко и Охотского МО — там возможен мокрый снег. Температура ночью — от −7 градусов до 0 градусов, днём — от −1 градуса до +15 градусов. Ветер различных направлений, 5−11 м/с.
