Хабаровчанин похитил велосипед и продал его за 200 рублей

19-летний житель Красной Речки помогал приятелю, который работает в службе доставки. В одном из подъездов дома на улице Трамвайной фигурант увидел велосипед и похитил его. Молодой человек продал велосипед подростку за 200 рублей. В полицию с заявлением о пропаже обратилась владелица транспорта — стоимость велосипеда была 13 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело.