Официальные спортивные матчи в России запретили смотреть с деревьев

Парламентарии внесли поправки в постановление Правительства России «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». В документе указаны права и обязанности зрителей, а также требования к соблюдению безопасности. Обновленные Правила уточняют перечень мест, с которых запрещено смотреть матчи, а также допустимый к проносу объем жидкостей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно поправкам, зрителям запрещено проносить на официальные спортивные соревнования безалкогольные напитки общим объемом более одного литра.
Зрителям запрещено забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, деревья, расположенные на территории мест проведения официальных спортивных соревнований.