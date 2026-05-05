Официальные спортивные матчи в России запретили смотреть с деревьев

Парламентарии внесли поправки в постановление Правительства России «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». В документе указаны права и обязанности зрителей, а также требования к соблюдению безопасности. Обновленные Правила уточняют перечень мест, с которых запрещено смотреть матчи, а также допустимый к проносу объем жидкостей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».