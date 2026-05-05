Новосибирцы застряли в очередях на границе с Казахстаном

После первомайских праздников на казахстанско-российской границе образовались серьёзные заторы, с которыми столкнулись и жители Новосибирска.
Речь идёт о пункте пропуска «Михайловка» в Алтайском крае, где в начале мая скопились очереди из легковых автомобилей и грузового транспорта. Движение на участке оказалось сильно замедлено из-за большого потока возвращающихся после праздников граждан.
Один из новосибирских водителей рассказал, что вечером 4 мая провёл в очереди около четырёх часов. По его словам, автомобили практически не двигались, а время ожидания постоянно увеличивалось.
Автомобилисты отмечают, что подобные ситуации в праздничные периоды повторяются регулярно. После длительных выходных нагрузка на пограничные пункты возрастает, что приводит к образованию многокилометровых очередей и длительным задержкам в движении.