Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы застряли в очередях на границе с Казахстаном

Автомобилисты отмечают, что подобные ситуации в праздничные периоды повторяются регулярно.

Источник: Аргументы и факты

После первомайских праздников на казахстанско-российской границе образовались серьёзные заторы, с которыми столкнулись и жители Новосибирска.

Речь идёт о пункте пропуска «Михайловка» в Алтайском крае, где в начале мая скопились очереди из легковых автомобилей и грузового транспорта. Движение на участке оказалось сильно замедлено из-за большого потока возвращающихся после праздников граждан.

Один из новосибирских водителей рассказал, что вечером 4 мая провёл в очереди около четырёх часов. По его словам, автомобили практически не двигались, а время ожидания постоянно увеличивалось.

Автомобилисты отмечают, что подобные ситуации в праздничные периоды повторяются регулярно. После длительных выходных нагрузка на пограничные пункты возрастает, что приводит к образованию многокилометровых очередей и длительным задержкам в движении.