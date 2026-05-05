Сразу 15 российских аэропортов остановили работу ночью 5 мая: где действуют ограничения

Росавиация: временные ограничения на полёты введены в 15 аэропортах России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 мая украинские боевики массированно атакуют российские регионы. В связи с этим в ряде аэропортов страны действуют временные ограничения на полеты. Всего, к настоящему моменту, остановили работу 15 воздушных гаваней. Об этом свидетельствуют данные Росавиации в канале в «Макс».

Так, последними ограничения на полеты ввели в аэропортах Челябинска, Перми, Ижевска и Орска. Запрет на прием и выпуск рейсов в этих воздушных гаванях начал действовать после 01:00 5 мая.

Ранее также ограничения ввели в аэропортах Чебоксар, Тамбова, Оренбурга, Уфы, Казани, Ульяновска, Нижнекамска, Пензы, Самары, Пскова и Нижнего Новгорода. Меры приняты в целях обеспечения безопасности перелетов, отметили в Росавиации.

За последнюю неделю наиболее часто ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА объекты на территории европейской части России. Так, всего за семь дней сбито минимум 2622 дронов над регионами РФ. Наибольшее число БПЛА ликвидировано 30 апреля и 3 мая.

