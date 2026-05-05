При стрельбе в районе Белого дома пострадали минимум два человека: правоохранители открыли ответный огонь по преступнику

Вечером 4 мая в районе Белого дома услышали звуки стрельбы. Неизвестный открыл огонь на центральном бульваре Вашингтона. В ответ правоохранители применили оружие. В результате перестрелки пострадали минимум два человека. Об этом проинформировал замглавы Секретной службы США Мэттью Куинн в ходе пресс-подхода.
Он сообщил, что инцидент произошел около 15:30 4 мая. Сотрудники Секретной службы заметили огнестрельное оружие у прохожего. Неизвестный попытался скрыться и открыл огонь в направлении правоохранителей.
«Этот человек получил ранение, он находится в больнице», — оповестил Мэттью Куинн.
В конце апреля произошло новое покушение на президента США Дональда Трампа. В зал отеля Washington Hilton на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома пытался прорваться вооруженный учитель Коул Томас Аллен. В результате ранения получил агент Секретной службы.