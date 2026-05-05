При стрельбе в районе Белого дома пострадали минимум два человека: правоохранители открыли ответный огонь по преступнику

Вечером 4 мая в районе Белого дома услышали звуки стрельбы. Неизвестный открыл огонь на центральном бульваре Вашингтона. В ответ правоохранители применили оружие. В результате перестрелки пострадали минимум два человека. Об этом проинформировал замглавы Секретной службы США Мэттью Куинн в ходе пресс-подхода.