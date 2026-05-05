«Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам Иркутска 9 Мая

IrkutskMedia, 5 мая. Акция «Бессмертный полк» (0+) состоится в Иркутске второй год подряд в очном формате. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в своем тг-канале (18+).
В преддверии праздника глава города поручил выполнить ямочный ремонт дороги по маршруту движения колонны участников акции, обновить дорожную разметку, собрать и вывезти мусор.
— До Дня Победы осталось совсем немного времени. Наша задача — создать условия для безопасного и комфортного пребывания иркутян и гостей столицы Прибайкалья на праздничных мероприятиях. В связи с этим необходимо усилить работы по уборке дорог, тротуаров и общественных пространств, покраске ограждений, помывке остановочных пунктов, — рассказал Руслан Болотов.
В администрации Иркутска корр. агентства сообщили, что окончательный маршрут движения «Бессмертного полка» и точки входа в колонну планируется утвердить в среду, 6 мая.