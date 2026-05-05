Макрон: Страны Европы ведут борьбу с зависимостью от крупных держав

Европейские страны стремятся снизить зависимость от крупных держав и укрепить стратегическую автономию. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
— За последние несколько лет мы решили поднять тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии, — высказался он в эфире BFM.
Политик добавил, что при обсуждении американского «ядерного зонтика» Европа ощущает последствия чрезмерной зависимости от Вашингтона.
Тем временем европейские политики также начали опасаться, что у России появится возможность для проверки приверженности западных стран Североатлантическому альянсу (НАТО).
Президент США Дональд Трамп также обвинил европейских союзников по Североатлантическому альянсу в доведении Украины до состояния «полного бардака».