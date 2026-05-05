Старший лейтенант Якомаскин организовал ликвидацию разведгруппы ВСУ

Российский военнослужащий Сергей Якомаскин организовал ликвидацию диверсионно-разведывательной группы Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии старший лейтенант Якомаскин обеспечил продвижение штурмовых подразделений РФ.
Он лично возглавил группу и организовал выдвижение военнослужащих на позиции.
«В ходе продвижения офицер выявил передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Грамотно используя рельеф местности и естественные укрытия, Сергей рассредоточил подчинённый личный состав группы, обеспечив скрытность и безопасность. Дождавшись, пока группа противника окажется в зоне поражения, Сергей отдал приказ на её ликвидацию», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря грамотному командованию военнослужащего ДРГ противника была полностью ликвидирована.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.