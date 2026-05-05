Дачникам в Комсомольске-на-Амуре пообещали временный автобусный маршрут

Новую дорогу должны сдать в ближайшее время.

Источник: Хабаровский край сегодня

У дачников СНТ «Металлург-1» в Комсомольске-на-Амуре возникли трудности с доступом к собственным участкам. Модернизация БАМа и расширение станции «Комсомольск-Сортировочный» привели к строительству новых железнодорожных путей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», из‑за этого усложнился путь от автобусной остановки на Хумминском шоссе до СНТ «Металлург‑1» и других садоводческих товариществ.

Хотя железнодорожники проложили вдоль путей новую дорогу для удобства дачников, она пока введена в эксплуатацию. Это не позволяет запустить регулярный автобусный маршрут, а дачный сезон уже начался.

По поручению главы Комсомольска-на-Амуре Дмитрия Заплутаева в ближайшее время железнодорожники и подрядчик должны уточнить дату сдачи дороги с учетом ускорения сроков. До конца мая будут разработаны правила организации движения на новом участке. Одновременно с этим прорабатывается вопрос временного маршрута до СНТ.

Председатели СНТ, посоветовавшись с дачниками, должны предложить график движения автобуса.

В свою очередь представители РЖД заверили, что в ближайшее время по всем правилам будут обустроены два перехода через железнодорожные пути.

— Развитие железнодорожной инфраструктуры — дело очень хорошее, это новый импульс развития для страны, региона и города, но и интересы наших дачников не должны страдать, — подчеркнул Дмитрий Заплутаев.