Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбиты три беспилотника. По его словам, «боевая работа» продолжается.

Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбиты три беспилотника. По его словам, «боевая работа» продолжается.

Всего работу приостановили 19 аэропортов России. В их числе аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ижевска, Ульяновска, Челябинска, Перми, Оренбурга, Орска, Уфы, Чебоксар, Пскова, Череповца, Ярославля, Волгограда и Тамбова.

В некоторых регионах России объявлена беспилотная и ракетная опасность. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучали сирены.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше