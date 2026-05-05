Иркутская область обогнала Москву и Санкт-Петербург по динамике зарплат

Жителям региона в среднем необходимо 7 лет 8 месяцев для того, чтобы получать более 200 тысяч рублей за труд.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 мая. Иркутская область расположилась на 15-й строчке рейтинга регионов России по динамике заработной платы. Четверть жителей Приангарья сможет получать зарплату от 200 тысяч рублей через 4,4 года, половина населения — через 7 лет 8 месяцев, 75% — через 10 лет 7 месяцев. Тем самым, Иркутская область опередила Москву и Санкт-Петербург по динамике зарплат, где на достижение медианной зарплаты потребуется 7 лет 9 месяцев и 8 лет 8 месяцев соответственно.

Такие данные приводят эксперты РИА Новости. Рейтинг составлен с учетом количества лет, которое необходимо для достижения медианной зарплаты в субъекте 200 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах. Меньше всего времени потребуются жителям Чукотки, Татарстана, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Если текущие темпы роста зарплаты в этих регионах сохранятся, то обычный работник сможет получать от 200 тысяч рублей не позже чем через 7 лет.

В конце рейтинга расположились Ингушетия, где для достижения зарплаты более 200 тысяч рублей потребуется 22 года, работникам Чеченской Республики — 19 лет, Северной Осетии — Алании — 13 лет 6 месяцев, Кабардино-Балкарской Республики — 14 лет 3 месяца, Дагестана −15 лет 6 месяцев.

Ранее агентство сообщало, что по итогам 2025 года Иркутская область оказалась в числе десяти лучших регионов провинции по уровню зарплат в малых и средних городах — 3,38 набора товаров и услуг к зарплате в регионе. В целом по России средняя номинальная заработная плата превысила психологически важную отметку в 100 тысяч рублей, а её годовой прирост составил 13,5%.

