В ЕАО сотрудники Роспотребнадзора прошли обучение по противодействию коррупции

Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Наталья Мартынова встретилась с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по ЕАО, сообщает полиция по ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В ходе встречи обсуждались механизмы выявления коррупционных действий и меры профилактики таких правонарушений. Специалист подробно объяснила, какие признаки указывают на коррупционные схемы, и напомнила о юридической ответственности за участие в них.
Участники узнали алгоритм действий при выявлении фактов коррупции: куда обращаться и как правильно зафиксировать нарушение. Полицейские подчеркнули важность своевременного информирования правоохранительных структур о подозрительных ситуациях.
УМВД России по ЕАО призывает граждан сообщать о любых фактах вымогательства взяток. Обращения принимаются по телефонам доверия: 2 03 02 или 128.
