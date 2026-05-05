В ЕАО сотрудники Роспотребнадзора прошли обучение по противодействию коррупции

В ходе встречи обсуждались механизмы выявления коррупционных действий и меры профилактики таких правонарушений.

Источник: Комсомольская правда

Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Наталья Мартынова встретилась с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по ЕАО, сообщает полиция по ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В ходе встречи обсуждались механизмы выявления коррупционных действий и меры профилактики таких правонарушений. Специалист подробно объяснила, какие признаки указывают на коррупционные схемы, и напомнила о юридической ответственности за участие в них.

Участники узнали алгоритм действий при выявлении фактов коррупции: куда обращаться и как правильно зафиксировать нарушение. Полицейские подчеркнули важность своевременного информирования правоохранительных структур о подозрительных ситуациях.

УМВД России по ЕАО призывает граждан сообщать о любых фактах вымогательства взяток. Обращения принимаются по телефонам доверия: 2 03 02 или 128.

