В Новосибирске жильцы многоэтажки обратились с жалобой на запах

В Новосибирске жильцы многоэтажного дома на улице Шмидта сообщили о серьёзной санитарной проблеме в одной из квартир.
По словам соседей, в помещении на верхнем этаже в течение нескольких недель мог находиться умерший человек, из-за чего в подъезде и соседних квартирах распространился сильный неприятный запах. Информация о ситуации также появилась в петиции на платформе Change.org.
Жильцы нижних этажей утверждают, что их квартиры пострадали от последствий произошедшего и стали непригодными для проживания. Они заявляют о рисках для здоровья и необходимости проведения срочной дезинфекции.
По их словам, обращения в управляющую компанию и профильные службы пока не дали результата. Соседи требуют оперативного вмешательства, санитарной обработки помещений и помощи в восстановлении жилья, а также просят ускорить решение проблемы и предотвратить подобные случаи в дальнейшем.