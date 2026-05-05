Память на груди: Эксперт — о сроках, правилах и штрафах за Георгиевскую ленту

Есть даже правила, определяющие отношение к этому символу. Это (пусть опосредованно) относится к геральдике, а к геральдике — отношение особое. Поэтому ленту принято носить на груди, у сердца, с левой стороны или у воротника. Точно не на поясе, не ниже, не на сумках, не на ремнях и тем более — не на машинах. В случае с автомобилями — лента может запачкаться или оказаться в непрогнозируемой ситуации, а это уже попадает под закон об осквернении воинских символов и карается значительными штрафами.