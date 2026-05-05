В ОП предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Выпускникам школ надо дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас, это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что процесс сдачи ЕГЭ, ОГЭ очень волнительный и для родителей, и для детей. Это стресс для всех, все дети переживают это по-разному. Предлагаю законодательно закрепить возможность повторной пересдачи не одного из нескольких ЕГЭ по выбору, а всех предметов. Чтобы любой экзамен можно было повторно сдать», — сказал Гриб.
По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть три попытки сдачи экзаменов.
«Я считаю, что надо на каждый предмет разрешить по повторной попытке сдачи ЕГЭ и оценивать итог по лучшему баллу. Считаю, что это снизит стресс, если знаешь, что можешь улучшить результаты, можешь сдать два экзамена. Для многих из нас ЕГЭ — это стресс. И если ученик будет знать, что у него есть две попытки, то этот стресс будет гораздо меньше», — сказал замсекретаря ОП.
По его мнению, очереди на пересдачу не будут большими, но шанс повторно пересдать надо давать по каждому ЕГЭ.
С 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании в вузы, даже если результат не удовлетворяет выпускника. Это возможность улучшить балл, если на экзамене были сложности или не хватило баллов для поступления в конкретный вуз. В 2026 году для пересдачи по выбору были выделены два дня: 8 июля (физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки — письменная часть) и 9 июля (базовая или профильная математика, обществознание, история, биология, география, иностранные языки — устная часть).