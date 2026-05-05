Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если будут атакованы корабли США

Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
— Трамп в интервью пригрозил, что Иран будет «стерт с лица земли», если исламская республика атакует американские корабли, — говорится в сообщении Fox News в социальной сети X.
Тем временем Иран атаковал территорию ОАЭ с помощью ракет. Минобороны отчиталось о перехвате трех из них, еще одна упала в море. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи были приостановлены.
При этом конгрессмен от демократов Тед Лью считает, что российская и китайская армии способны «стереть в порошок» военные базы США, учитывая, что нанести им ущерб смогла даже иранская армия.
CNN со ссылкой на источник до этого утверждал, что американские базы на Ближнем Востоке были уничтожены ударами Ирана. Как минимум 16 объектов разрушены и больше не могут использоваться.
29 апреля The Wall Street Journal писала, что президент США поручил команде готовиться к длительной блокаде Ирана, так как возобновление бомбардировок является рискованным вариантом.