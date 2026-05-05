Хабаровчане готовятся к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»

Хабаровск готовится к главному беговому событию года — всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», который в 2026 году пройдет 23 мая и охватит более 60 городов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», за месяц до старта на стадионе имени Ленина начались бесплатные субботние тренировки для всех желающих.
В этом году к занятиям впервые присоединился маскот Года спорта в Хабаровском крае — Медведь Бурый. Тренировки проходят каждую субботу в 10 утра на баскетбольной площадке стадиона. Их проводят при поддержке краевого правительства уже несколько лет подряд.
Как рассказал тренер бегового клуба «Амур» Алексей Киселев, популярность занятий растет так быстро, что одного наставника перестало хватать.
— Наверное, на следующий год будем привлекать к занятиям двух тренеров, потому что количество людей, посещающих тренировки, становится настолько большим, что один тренер не успевает за всеми уследить. Очень радует, что массовый спорт в Хабаровском крае с каждым годом набирает обороты. Здоровый образ жизни — тренд последних лет, особенно в нашем регионе, ведь губернатор Дмитрий Демешин объявил 2026 год Годом спорта, — отметил Алексей Киселев.
Программа тренировок адаптирована под разный уровень подготовки. Организаторы стараются делать каждое занятие интересным, но главная цель — настроить людей на регулярные занятия спортом.
Принять участие в «ЗаБеге.РФ» может любой желающий при отсутствии медицинских противопоказаний и наличии справки от терапевта. Дистанции — на выбор: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Регистрация на отдельные дистанции еще открыта на официальном сайте проекта.
Для тех, кто не сможет бежать в Хабаровске 23 мая очно, предусмотрен онлайн-формат. Нужно выбрать удобную локацию и день в период с 12 мая по 23 июня, пробежать дистанцию, зафиксировать результат с помощью спортивного трекера на телефоне и загрузить трек в личный кабинет на сайте.