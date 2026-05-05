Новосибирский эксперт рассказала, как правильно начать бегать летом

Многие мечтают начать бегать с наступлением тёплой погоды. Но возникает масса вопросов: как правильно бегать, в чём, сколько и с какой скоростью? На эти вопросы ответила Екатерина Халухаева, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Новосибирского государственного педагогического университета.
По словам эксперта, прежде всего важно правильно подобрать одежду и обувь. Спортивная форма должна соответствовать погоде и не сковывать движений, а кроссовки — быть удобными, словно уютный носок, но с амортизирующей подошвой.
Начинать тренировки лучше с чередования ходьбы и бега. Например, две минуты идти и одну минуту бежать. Во время бега нужно дышать ртом — так организм получает больше кислорода.
Темп должен быть неспешным. Если во время пробежки вы можете свободно разговаривать и не задыхаетесь, значит, скорость оптимальна. Для начала достаточно уделять бегу 20−30 минут, постепенно и волнообразно увеличивая нагрузку — так организм успеет адаптироваться.
После тренировки стоит сделать лёгкую разминку для суставов и растяжку мышц ног. Чтобы добиться результата, заниматься стоит регулярно — 3−4 раза в неделю.
Если бег даётся легко, не стоит менять подход: продолжайте в том же духе. Постепенно улучшатся показатели скорости и выносливости.
«Медленный бег — это основание, как в пирамиде Маслоу. Это база, на которой дальше вы сможете делать различные беговые отрезки: в быстром и среднем темпе, в разных пульсовых зонах. В результате улучшите свою физическую форму и, возможно, подготовитесь к своему первому полумарафону», — подводит итог тренер Халухаева.