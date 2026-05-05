Николаев: ВСУ ночью совершили атаку на Чебоксары и Чебоксарский округ

Киевский режим в ночное время совершил атаку на Чебоксары и Чебоксарский округ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Руководитель региона отметил, что ситуация находится у него на контроле.
«Наши службы отработали штатно и оперативно: по предварительным данным, пострадавших нет, на местах продолжаются необходимые работы», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Николаев попросил жителей не поддаваться панике и воздерживаться от распространения слухов. Он напомнил о запрете на фото- и видеосъёмку работы системы противовоздушной обороны, а также пролёта или падения дронов. Кроме того, как отметил глава региона, нельзя распространять подобные материалы в Сети.
По его словам, такие публикации создают опасность для населения и стратегических объектов. Помимо этого, Николаев призвал граждан следовать инструкциям специалистов и доверять только проверенным данным.
Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 мая, по информации Министерства обороны РФ, над регионами России силы противовоздушной обороны сбили 117 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Их обезвредили в небе над Московским регионом, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями.