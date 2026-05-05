Премьер Британии Кир Стармер потерял поддержку народа. Рейтинг его популярности крайне низок. В связи со своим «токсичным образом» Кир Стармер был вынужден отстраниться от избирательной кампании правой партии, заявила местная газета The Daily Telegraph.
Выборы в Британии пройдут уже 7 мая. Сейчас правые лейбористы рискуют потерять до 2 тысяч мест в советах, отмечает газета. Ряд политиков предпочли дистанцироваться от премьера Британии из-за его негативного образа, добавил автор.
«К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям; это касается не только одной группы общества. Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека», — поделился неназванный представитель правой партии.
Нынешними властями недовольны и жители Германии. В ФРГ первомайские демонстрации собрали более 360 тысяч участников. Граждане требовали отставки немецкого канцлера Фридриха Мерца.