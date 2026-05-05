Муралы с изображением Жукова и Рокоссовского украсят центр Хабаровска

В Хабаровске продолжается патриотический проект «Муралы Победы». На фасаде здания на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской к 9 мая будет готов портрет Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Накануне с автором Егором Кирченко и художником Василием Шершоном встретился мэр города Сергей Кравчук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На фасаде здания художник Шершон изображает портрет Маршала Советского Союза Георгия Жукова — в момент легендарного Парада Победы на Красной площади. Он использует специальные фасадные материалы, устойчивые к местному климату, чтобы мурал сохранял яркость долгие годы.
К 3 сентября — Дню окончания Второй мировой войны на этом же здании появится изображение маршала Константина Рокоссовского. Еще один мурал, с портретом маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко, украсит дом напротив сквера с танком Т-34.
— К 9 мая вместе с ветеранами мы откроем новый мурал Победы. Хабаровск — Город воинской славы, и память о Героях должна жить не только в книгах, но и на улицах краевого центра. Проект «Муралы Победы» — это отличный пример того, как современное искусство служит делу патриотического воспитания. Такие яркие образы привлекают внимание молодежи, заставляют юных хабаровчан и гостей города интересоваться историей своей страны, — подчеркнул Сергей Кравчук.
В Хабаровске в рамках «Муралов Победы» уже созданы два масштабных изображения — портрет маршала Александра Василевского, а также героев-дальневосточников Максима Пассара и Петра Кагыкина.