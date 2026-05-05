Илон Маск обострил конфликт с OpenAI на фоне судебного спора

Американский предприниматель Илон Маск выступил с резкими заявлениями в адрес руководства OpenAI, сообщает Financial Times со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам, представленным в федеральный суд Окленда, речь идет о переписке в рамках обсуждения возможного досудебного урегулирования конфликта. В ней фигурируют генеральный директор компании Сэм Альтман и технический директор Грег Брокман.
По данным издания, Маск через посредничество предложил уточнить готовность OpenAI к мирному решению спора. В ответ Брокман выступил с инициативой взаимного отказа от претензий.
Однако предприниматель, как утверждается, отверг такой вариант и предупредил, что руководство компании может столкнуться с резким ухудшением общественного восприятия в США в ближайшее время.
Конфликт между сторонами связан с более ранними финансовыми и организационными разногласиями. В январе Маск потребовал от OpenAI и Microsoft компенсацию в размере от 79 до 134 миллиардов долларов. Его представители заявляют, что компания изменила первоначальную модель деятельности, несмотря на инвестиции предпринимателя в размере 38 миллионов долларов в 2015 году.
Судебное разбирательство продолжается, а стороны сохраняют жесткие позиции по ключевым вопросам урегулирования спора.
Конфликт разворачивается на фоне усиления конкуренции в сфере искусственного интеллекта, где крупнейшие технологические компании ведут борьбу за лидерство и контроль над ключевыми разработками.
