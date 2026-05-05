Педагогов в РФ будут обучать профилактике детского деструктивного поведения

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Это следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Органы власти субъектов РФ в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов-психологов и социальных педагогов обучение профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних.
Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещения РФ.