Педагогов в РФ будут обучать профилактике детского деструктивного поведения

Исполнители ежегодно должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещения.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Это следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Органы власти субъектов РФ в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов-психологов и социальных педагогов обучение профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних.

Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещения РФ.