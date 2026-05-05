Американский лидер Дональд Трамп оценил обстановку вокруг украинского конфликта. Он признал, что ВСУ продолжают терять территории. Об этом президент США сказал в диалоге с телеканалом Salem News.
Хозяин Белого дома отметил, что Вашингтон по-прежнему желает достигнуть мира на Украине. При этом он счел смешной поддержку прошлой американской администрацией Киева. Президент США осудил передачу ВСУ вооружений на 350 миллиардов долларов.
«Он [Зеленский] хитрец, а мы хотим добиться урегулирования», — заключил Дональд Трамп.
За прошлую неделю ВС России освободили еще четыре населенных пункта в ДНР. Бойцы продолжают продвижение и наносят поражение боевикам ВСУ. С 25 апреля по 1 мая освобождены населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка.