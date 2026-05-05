Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленский является «хитрецом».
Он уточнил, что США намерены добиться урегулирования конфликта на Украине.
«Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования», — сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
Он ответил на вопрос об отношении к Зеленскому.
Напомним, Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Российская Федерация изъявила готовность к заключению соглашения по украинскому конфликту, однако киевский режим не спешит с таким шагом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ надеется, что со временем дипломатическая активность по вопросу урегулирования конфликта на Украине повысится. Он заявил, что киевскому режиму следует принять решение и начать договариваться.