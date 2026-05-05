Каждый четвертый россиянин сменил профессию за последние два года

За последние два года 23% экономически активных россиян сменили профессию. Таковы результаты исследовании сервиса SuperJob.
По данным аналитиков, чаще всего на такой шаг решались люди младше 35 лет. В этой возрастной группе профессию сменили 26% опрошенных. Среди россиян старше 45 лет таких оказалось меньше, 20%.
Красноярск вошел в число городов, где жители реже меняли сферу работы. Здесь профессию за последние два года сменили 17% респондентов. Это ниже среднего показателя по стране. Для сравнения, в Уфе о смене профессии сообщили 20% участников опроса.
Большинство тех, кто решился на перемены, не пожалели о своем выборе. Довольны сменой профессии 15% опрошенных, недовольны 8%. Чаще всего положительно оценивали переход те, кто получил возможность развиваться, учиться новому и осваивать другие навыки.
При этом, рост дохода оказался не главным фактором. Его назвали 9% респондентов. Многие опрошенные сообщили, что после смены профессии нашли свое дело. Среди тех, кто пожалел о переходе на новую работу, главной причиной стало снижение заработка. Об этом сказали 31% недовольных. Еще часть опрошенных столкнулась с тем, что новая специальность оказалась менее востребованной или условия труда не оправдали ожиданий.
Опрос проводился с 29 января по 23 апреля 2026 года среди экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих опыт работы.