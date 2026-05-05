В Красноярске резко поднялся уровень воды в малых реках

Теплая погода привела к резкому повышению уровня малых рек в Красноярске, сообщил мэр Сергей Верещагин.
Так, вода в Каче за неделю поднялась больше чем на 1,5 метра, в городе это видно и по притоку в русле, и по сильному течению.
В окрестностях города и дачном секторе ситуация сложнее — там река выходит из берегов. В Дрокино и Солонцах уровень приблизился к предельным отметкам ближе всего, подтапливает садовые участки и проезды.
«Ситуация на сегодня некритичная. На месте дежурит оперативная группа ГО и ЧС города. Эвакуация населения не требуется», — подчеркнул градоначальник.
В учреждении «Спасатель» рассказали, что в поселке Логовой Емельяновского округа водой оказалась отрезана семья из шести человек, включая пятерых детей. Не имея возможности выбраться самостоятельно, они обратились за помощью. Специалисты оперативно эвакуировали людей, доставив их к родственникам. Также пришлось вызволять из соседнего подворья собаку, находившуюся на привязи.
Сергей Верещагин отметил, что трудности доставляет не только Кача, но и Базаиха. Эта река подтопила участки в трех СНТ в Свердловском районе.
Мониторится и Енисей — за предпоследние сутки уровень воды в нем вырос на 17 см, но в целом обстановка спокойная.
«Впереди очередная волна потепления, специалисты продолжают ежедневный контроль уровня рек и ручьев. В случае резкого ухудшения паводковой обстановки наши службы будут готовы прийти на помощь, развернуть пункты временного размещения», — пообещал мэр.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.