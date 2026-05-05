Поезд Победы снова прибудет в Хабаровск

7 мая ДВЖД организует традиционный праздничный рейс. В состав ретропоезда войдут платформы и вагоны с историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны и образцами военной техники. Почетными пассажирами станут ветераны. Состав под тягой выпущенного в 1945 году паровоза Ем № 3753 проследует по маршруту «Хабаровск-1 — Хабаровск-2». На конечных станциях пройдут выступления творческих коллективов, торжественные митинги с участием ветеранов и тружеников тыла.