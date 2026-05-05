Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения при аренде муниципального имущества

Амурская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. Установлено, что директор МБУ дополнительного образования «Спортивная школа г. Амурска» заключил два договора аренды без согласования с собственником и без оценки последствий для сферы детского образования и оздоровления, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В рамках сделок во временное пользование передали плавательный бассейн, спортзал и сопутствующие помещения. Для устранения выявленных нарушений городской прокурор внёс соответствующее представление. По его результатам нарушения ликвидированы, а работник учреждения, допустивший нарушения закона, привлечён к дисциплинарной ответственности.
На основании постановлений прокурора директор привлечён к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом). За каждый договор ему назначено наказание в виде предупреждения.
