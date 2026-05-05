Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения при аренде муниципального имущества

Амурская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. Установлено, что директор МБУ дополнительного образования «Спортивная школа г. Амурска» заключил два договора аренды без согласования с собственником и без оценки последствий для сферы детского образования и оздоровления, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.