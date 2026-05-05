Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения при аренде муниципального имущества

Амурская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Амурская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. Установлено, что директор МБУ дополнительного образования «Спортивная школа г. Амурска» заключил два договора аренды без согласования с собственником и без оценки последствий для сферы детского образования и оздоровления, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В рамках сделок во временное пользование передали плавательный бассейн, спортзал и сопутствующие помещения. Для устранения выявленных нарушений городской прокурор внёс соответствующее представление. По его результатам нарушения ликвидированы, а работник учреждения, допустивший нарушения закона, привлечён к дисциплинарной ответственности.

На основании постановлений прокурора директор привлечён к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом). За каждый договор ему назначено наказание в виде предупреждения.

Почта: red.habkp@phkp.ru