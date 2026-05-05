Бастрыкин займётся матерью из Хабаровского края, издевающейся над детьми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в историю, которая разворачивается в поселке Горный Хабаровского края: ранее осужденная мать продолжает вести асоциальный образ жизни, а ее дети снова оказались в опасности. Руководитель ведомства лично поручил главе регионального управления Станиславу Белянскому доложить о ходе расследования и мерах, принятых для защиты двоих малышей, сообщает информационный центр СК РФ.
Речь идет о местной жительнице Надежде, чье имя уже звучало на всю страну: ранее она швырнула шестимесячную дочь в сугроб, а также была осуждена за избиение инвалида. Тогда суд вынес обвинительный приговор, но мать получила отсрочку от тюрьмы и осталась с детьми. Теперь выяснилось, что она продолжает пить, держит малышей в антисанитарии и, по словам соседей, применяет к ним насилие.
После того как в интернете вновь появились свидетельства ее образа жизни, региональное следственное управление возбудило уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Параллельно прокуратура Солнечного района уже проводит проверку деятельности органов профилактики, которым явно есть что объяснять.
Сейчас оба ребенка — трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка — находятся в медицинском учреждении. Их изъяли 3 мая после того, как соседи вызвали полицию и участковый обнаружил в квартире грязь, запустение и голодных, избитых малышей. Женщина при задержании напала на сотрудника правоохранительных органов.