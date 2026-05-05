Угольный фронт: как приближал Победу Партизанский район Приморья

В годы Великой Отечественной войны Приморский край не являлся ареной боевых действий, но как тыловой регион перестроил экономику на военный лад и отличился подвигами трудовыми.
Особое внимание уделялось топливной промышленности. Партизанск и Партизанский район (в те годы — Сучан и Сучанский район) — «угольный» муниципалитет, его каменноугольный бассейн простирается от бассейна реки Партизанской на востоке до побережья Уссурийского залива на западе. С самого начала войны Сучанский рудник приобрел стратегическое значение. Рано утром 22 июня 1941 года на всех вахтах прошли митинги, где горняки поклялись добывать угля столько, сколько потребуется для полного обеспечения нужд фронта. Шахтеры не выходили из забоев сутками, выполняя повышенные нормы, и уже в 1941 году план добычи угля был выполнен на 102,4%.
Главным передовиком рудника стал Иван Егорович Божок. В октябре 1941 года шахтёр дал рекордную для Дальнего Востока добычу — 1867 тонн топлива, а 15 ноября за смену вырубил 150 тонн, выполнив сменное задание на 325%. Всего в ноябре и декабре первого года Великой Отечественной войны он вырубил 2298 т угля, выполнив норму на 262%. За выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт, внедрения передовых методов работы ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В шахтах трудились и женщины, заменяющие ушедших на фронт мужчин. За полтора года войны на шахты и предприятия треста «Сучануголь» пришло около двух тысяч женщин, возвращались к тяжёлой работе горняки-пенсионеры, к ним присоединялись подростки. Производство в военные годы только расцветало: в 1942 году введена в строй шахта № 21, в 1944 году — шахта № 24. В 1942 году образован Сучанский горпищекомбинат, который занимался переработкой ягоды местных совхозов.
Из воспоминаний ветерана труда Натальи Кухаренко:
"Ровно в 12 часов дня 22 июня 1941 года, мне как раз во вторую смену надо было заступать, передали по радио, что началась война с Германией. Всех мужчин, кроме забойщиков, отправили на фронт. Остались одни женщины и старики. Работали по 12 часов в сутки. Нелёгок труд шахтёра, а ещё тяжелей он во время войны.
В 1942 году моя бригада встала на военную вахту. Мужскую работу делали женщины. Грузили породу, загоняли лес в лаву, рубили уголь и выдавали на-гора в два-три раза больше нормы. Голодные, плохо одетые женщины носили на себе рельсы, настилали в шахте пути для вагонеток, вручную катали вагоны. И думалось: «Только бы быстрее война закончилась». И мечталось о чёрном хлебе, которого можно будет вволю поесть после победы.
Кончалась работа — шли в военкомат. Изучали военное дело, копали бомбоубежища. Помогали мы и урожай собирать: жали в колхозах. Я сама на фронт просилась, но начальник шахты не отпустил".
Женщины заменяли не только шахтёров, но и рыболовов на местном рыбокомбинате, работая шкиперами и ловцами. В 1942 году план добычи рыбы был выполнен на 200%. А школьники преуспели в сборе металлолома, район был признан лучшим в крае по сбору металлолома в 1943 году.
Не только углём поддерживали сучанцы фронтовиков. 24 октября 1941 года на Ленинградский фронт был отправлен первый эшелон с подарками для фронтовиков, его сопровождал Иван Божок. Подарки отличившимся воинам и Красное знамя от имени приморцев командующему 54-й армии он вручил на Пулковских высотах.
В Фонд обороны Красной Армии через Сучанское отделение Госбанка только в 1941 году поступило 168194 рублей. Ещё 315000 рублей горняки внесли наличными, подписавшись на третью денежно-вещевую лотерею. 1200 рублей собрали ученики и учителя школы № 4 на строительство самолёта «Сучанский школьник», а на создание эскадрильи бомбардировщиков сучанцы внесли 2848000 рублей.
Из воспоминаний ветерана труда Ефросиньи Гудковой:
"А подписка на государственный займ! Или сбор денег на танковую колонну! Наша шахта всегда была первой. Сбор тёплых вещей для воинов Красной армии вылился в праздник для всех нас.
В 1943 году стало нам, женщинам, полегче. Возвращались после ранений кое-кто из наших шахтёров. Дома они не сидели. Сразу включались в работу на шахте. Тут и с хлебом лучше стало. Вместо 800 грамм 1200 г. Остальных продуктов тоже прибавили.
И фронтовые дела стали радовать, меньше приходило похоронок. Ведь в первые годы войны не было, кажется, недели, чтобы не состоялся у нас митинг памяти своих товарищей, погибших на фронте. На смерть наших воинов мы отвечали повышенной добычей угля.
В 1944 году к нам на шахту привезли много немецких военнопленных. Благодаря этому удалось некоторых женщин освободить от тяжёлых работ. В это время сводки информбюро принесли вести о продвижении наших войск на Запад. И каждый день проходил для нас в ожидании того дня, когда можно будет вздохнуть полной грудью, в ожидании праздника"…
Танковая колонна «Горняк Сучана» была создана на средства, собранные рабочими шахты № 1, а колхозник Кирилл Петрович Куроленко отдал свои сбережения в объёме 35000 рублей на строительство самолёта, затем он с другими сучанцами принимал активное участие в сборе средств на танковую колонну «Приморский комсомолец».
Почти тысяча воинов-сучанцев получили ордена и медали. Уроженец Пензенской губернии Григорий Лукьянович Евишев, проходивший службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии и участвовавший в боях у озера Хасан, после демобилизации работал на одной из шахт Сучана и оттуда в 1941 году был призван в армию повторно. Он отличился во время освобождения Киевской области: во время боёв за освобождение села Гута-Межигорская его расчёт уничтожил четыре и подавил огонь ещё двух огневых точек противника, под хутором Яблонка отразил контратаки вражеских танков и пехоты. Лично Евишев подбил два немецких танка и уничтожил две автомашины с боеприпасами, заменяя вышедшего из строя наводчика. Он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Героем Советского Союза стал Борис Степанович Сидоренко, работавший в Приморье инспектором школ Будённовского (ныне Партизанского) района после демобилизации, затем — директором и учителем истории Николаевской семилетней школе. Оттуда был призван в армию снова. Воевал на Юго-Западном, 1-м Украинском и Забайкальском фронтах. Взвод лейтенанта Сидоренко, форсировав Днепр, занял плацдарм в районе села Зарубинцы, где в бою погиб командир роты, и бойцов вместо него возглавил Сидоренко, подавая им пример мужества и отваги. Рота удержала плацдарм до прибытия подкрепления.
После демобилизации новый Герой Советского Союза вернулся в Приморье, где работал заведующим районным отделом народного образования Партизанского района, а затем перебрался в Находку, где возглавил лесозавод-стройтрест № 7.
Ещё один сучанец, удостоенный звания Героя Советского Союза — Дмитрий Лаврентьевич Стрелец, начинавший простым пехотинцем и вернувшийся с войны капитаном гвардии. На станциях Лазо и Сучан он работал помощником машиниста, откуда был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в нескольких наступательных операциях, и в сражениях на Магнушевском плацдарме (Висло-Одерская наступательная операция) совершил свой главный подвиг.
Взвод Стрельца участвовал в прорыве немецкой обороны с Магнушевского плацдарма на западном берегу Вислы, и в тех боях Стрелец со своими товарищами уничтожил четыре пулемёта и более 50 солдат и офицеров противника, в критический момент боя заменил собой выбывшего из строя командира роты и успешно ей руководил. После переправы через реку Варта рота Стрельца освободила Познань и успешно отразила контратаки противника, уничтожив около 80 немецких солдат и офицеров.
Дмитрий Стрелец дошёл до Берлина. Помимо высшей награды за боевые заслуги — звания Героя Советского Союза, он удостоился медалей «Золотая Звезда», «За оборону Сталинграда», орденов Ленина, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, а также других государственных наград.
Город Партизанск и Партизанский район направили на фронт в годы войны около 12000 человек. Более 5 тысяч фронтовиков домой не вернулись. Память о погибших увековечивает монумент жителям Партизанска, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. К бетонному обелиску ведет 26-метровая аллея, фланкированная двумя рядами плит с именами погибших. В дни торжественных мероприятий и памятных дат здесь зажигают Вечный огонь.