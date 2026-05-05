Угольный фронт: как приближал Победу Партизанский район Приморья

Почти тысяча воинов-сучанцев получили ордена и медали. Уроженец Пензенской губернии Григорий Лукьянович Евишев, проходивший службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии и участвовавший в боях у озера Хасан, после демобилизации работал на одной из шахт Сучана и оттуда в 1941 году был призван в армию повторно. Он отличился во время освобождения Киевской области: во время боёв за освобождение села Гута-Межигорская его расчёт уничтожил четыре и подавил огонь ещё двух огневых точек противника, под хутором Яблонка отразил контратаки вражеских танков и пехоты. Лично Евишев подбил два немецких танка и уничтожил две автомашины с боеприпасами, заменяя вышедшего из строя наводчика. Он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.