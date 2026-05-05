Социальные педагоги и педагоги-психологи пройдут дополнительное обучение: их проинформируют о деструктивном поведении детей

Российские педагоги-психологи и социальные педагоги будут проходить обучение по профилактике деструктивного поведения детей. Об этом распорядилось правительство страны, транслирует ТАСС.
Так, педагогов в полном объеме проинформируют о деструктивном детском поведении. Обучение будет организовано органами власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами.
Помимо педагогов, такой курс предоставят кураторам по вопросам безопасности, а также заместителям руководителей учебных заведений. Исполнители указа каждый год будут предоставлять отчеты о результатах деятельности в Минпросвещения России.
Между тем с 2025 года в стране началась апробация новой системы оплаты труда для учителей. Цель — сделать зарплаты педагогов более понятными и справедливыми.