Череда садоводческих ярмарок стартует в Новосибирске 5 мая

С 5 по 17 мая в восьми районах Новосибирска состоятся сезонные ярмарки. Горожане смогут приобрести рассаду, саженцы, семена, садовый инвентарь, продукты, мёд, сухофрукты и товары для дома. Более 180 предпринимателей из Новосибирской области и Алтайского края примут участие в этих мероприятиях.