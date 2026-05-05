Череда садоводческих ярмарок стартует в Новосибирске 5 мая

Дачники смогут обновить инвентарь и коллекцию растений.

Источник: НДН.ИНФО

С 5 по 17 мая в восьми районах Новосибирска состоятся сезонные ярмарки. Горожане смогут приобрести рассаду, саженцы, семена, садовый инвентарь, продукты, мёд, сухофрукты и товары для дома. Более 180 предпринимателей из Новосибирской области и Алтайского края примут участие в этих мероприятиях.

Расписание работы ярмарок:

— Заельцовский район: 5 и 6 мая с 10:00 до 16:00 у ТЦ «Квадрат» по адресу Кропоткина, 203.

— Дзержинский район: 7 и 8 мая с 10:00 до 19:00 у ТЦ «Роща» по адресу Дзержинского, 2/2.

— Калининский район: 12, 13, 14 и 15 мая — на Объединения, 25, а также 15 мая на Лейтенанта Амосова, 64.

— Первомайский район: 15 мая с 9:00 до 17:00 у администрации по адресу Физкультурная, 7.

— Советский район: 15 и 16 мая с 10:00 до 16:00 на Ветлужской, 24.

— Ленинский район: площадка на площади Карла Маркса, 1 будет работать до 17 мая с 10:00 до 18:00. Вход свободный, и посетить ярмарку может любой желающий.

Татьяна Картавых