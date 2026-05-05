РПЦ предлагает включить в перечень для АГС помощника военного священника

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Должность помощника военного священника можно было бы ввести в перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС). Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин).
«Может быть, в помощь военным священникам, как-то были бы они при армии тоже, как бы без оружия, как помощник священника, военного священника», — сказал архимандрит.
Он также отметил, что для людей, которые хотят пойти на альтернативную службу, сделано достаточно.
Ранее сообщалось, что перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций.