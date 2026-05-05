Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина ведёт боевые действия благодаря оружию, которое США продают Североатлантическому альянсу, он отметил, что речь идёт о деньгах европейцев.
«Мы продаём оружие НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они украинцы имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность», — сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
Он ответил на вопрос о продаже оружия Соединённых Штатов.
Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский является «хитрецом». Он отметил, что США намерены добиться урегулирования конфликта на Украине.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Напомним, Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Российская Федерация изъявила готовность к заключению соглашения по украинскому конфликту, однако киевский режим не спешит с таким шагом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ надеется, что со временем дипломатическая активность по вопросу урегулирования конфликта на Украине повысится. Он заявил, что киевскому режиму следует принять решение и начать договариваться.