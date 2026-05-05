Гинцбург сообщил об отсутствии значимых побочных эффектов от онковакцины

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Никаких значимых побочных реакций после введения онковакцины у первого получившего препарат пациента не было, фиксировалось лишь небольшое повышение температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Никаких побочек не было. Было незначительное однократное увеличение температуры, как и от обычного введения любого вакцинного препарата, и больше ничего», — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что у пациента, получившего онковакцину, третья стадия рака.
1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.