Гинцбург сообщил об отсутствии значимых побочных эффектов от онковакцины

1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.