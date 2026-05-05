Трамп заявил о разочаровании политикой Европы

Президент США раскритиковал европейские страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании политикой Европы. Об этом он сообщил в интервью Salem News Channel.

«Европа очень разочаровывает», — сказал американский лидер.

Одной из причин недовольства Трампа стало отсутствие поддержки со стороны НАТО в период, когда США начали войну против Ирана. Он добавил, что до его прихода к власти Вашингтон полностью покрывал расходы альянса.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американский лидер пересматривает все, что связано с альянсом, включая поддержку европейских усилий по Украине.

Также Трамп отмечал, что США не нуждаются в союзниках по Североатлантическому альянсу. По его словам, сами партнеры НАТО зависят от поддержки Вашингтона. Глава Белого дома назвал альянс «бумажным тигром».

