Новосибирцам озвучили две смертельно опасные привычки

Две привычки наносят наибольший вред здоровью людей — как на индивидуальном, так и на массовом уровне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, это алкоголь и курение. К ним добавились и вейпы, которые сегодня активно набирают популярность, особенно среди молодёжи.
Любые формы потребления никотина изнашивают организм и несовместимы с концепцией здорового образа жизни. От табачной и алкогольной зависимостей страдают миллионы людей — отказ от вредных привычек остаётся самым эффективным способом сохранить здоровье.