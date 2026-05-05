Опасная зона и точное попадание в задачу: Эксперт рассказала, как создать идеальное резюме

Сегодня резюме — это не про опыт. Это про упаковку. ИИ просто сделал это очевидным. Раньше можно было написать «ответственный, коммуникабельный, работал в команде» — и как-то прокатывало. Сейчас, когда у каждого второго есть ChatGPT, скучное резюме — это почти гарантированный отказ. Потому что нейросеть за 30 секунд может написать лучше, чем 90% кандидатов. Но вот в чём ирония: ИИ не делает резюме за вас — он делает его честнее. Он сразу показывает, где у вас реальный опыт, а где пустота, замаскированная словами «участвовал в процессах».