Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной в День Победы

Боевые действия будут остановлены на период с 8 по 9 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Министерство обороны Российской Федерации, в соответствии с решением президента Владимира Владимировича Путина, объявило об одностороннем перемирии с Украиной в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», боевые действия будут приостановлены с 8 по 9 мая.

­— Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, — отметили в Минобороны РФ.

В пресс-службе военного ведомства подчеркнули, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование годовщины Великой Победы, российская армия нанесёт ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Ранее от таких действий вооружённые силы страны воздерживались по гуманитарным соображениям.

— Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — добавили в министерстве обороны Российской Федерации.

Напомним, что ранее глава государства объявлял одностороннее перемирие с Украиной в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения 11 и 12 апреля. Владимир Путин тогда выразил надежду на то, что примеру России последует и украинский режим, однако этого так и не случилось — Киев продолжил военные действия несмотря на христианский праздник.