В Хабаровске к 9 Мая откроют новый мурал с Георгием Жуковым

В Хабаровске ко Дню Победы появится новый патриотический мурал. О планах сообщили в городской администрации.
Арт-объект создают на фасаде здания на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской. Художник Василий Шершон работает над портретом маршала Георгия Жукова — на композиции его изобразят в момент Парада Победы на Красной площади.
Проект обсудили на встрече мэра Сергея Кравчука с автором инициативы «Муралы Победы» Егором Кирченко и художником. В городе планируют продолжить развитие этого направления — в дальнейшем на том же здании появится изображение Константина Рокоссовского, а ещё один мурал с портретом Павла Рыбалко создадут рядом со сквером с танком Т-34.
В администрации добавили, что такие проекты уже находят отклик у жителей. Ранее в центре города появились муралы, посвящённые маршалу Александру Василевскому и героям-дальневосточникам, и теперь эту линию решили продолжить новыми работами.