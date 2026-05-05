Готовься к марафону с бесплатными тренировками на стадионе Ленина

Жители Хабаровска могут присоединиться к бесплатным тренировкам по бегу.

Источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровска могут присоединиться к бесплатным тренировкам по бегу в рамках подготовки к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Мероприятие пройдёт 23 мая 2026 года и соответствует целям президентской госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Тренировки стартуют за месяц до полумарафона и проходят каждую субботу в 10:00 на баскетбольной площадке стадиона имени Ленина. Проект реализуется при поддержке правительства края и уже стал ежегодной традицией. В этом году к занятиям присоединился маскот Года спорта — Медведь Бурый.

По словам тренера бегового клуба «Амур» Алексея Киселёва, число участников растёт, и в будущем планируется привлечь двух тренеров для работы с группой.

Участники могут выбрать одну из дистанций: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Для участия требуется справка от терапевта и регистрация на официальном сайте «ЗаБег.РФ».

Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru