Трамп заявил о непригодности иранского урана для использования: США все равно хотят его «вернуть»

Американское руководство намерено «вернуть» себе иранский обогащенный уран. При этом президент США Дональд Трамп допускает, что ресурсы могут быть непригодны для использования. Об этом он порассуждал в эфире телеканала Salem News.
Глава Белого дома считает, что обогащенный уран в Иране не представляет большой ценности. Он отметил, что важность ресурсов теряется на фоне, вероятно, невозможного применения.
«Возможно, они даже не смогут его извлечь… Но они должны его вернуть», — сказал Дональд Трамп.
Глава Белого дома не оценил новое предложение Ирана по завершению конфликта. Дональд Трамп счел его неприемлемым. Президент США уведомил, что операция против Ирана продвигается «очень хорошо». Он предпочитает не возобновлять боевые действия. Однако США могут на это пойти.