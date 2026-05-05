В Новосибирске опубликовали сводку Левитана от 5 мая 1945 года

В сводке сообщалось о взятии немецкой военно-морской базы и островов.

Источник: Комсомольская правда

Приближается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот период КП-Новосибирск решил вспомнить новости, которые звучали в радиоэфире за несколько дней до конца сражений. 5 мая 1945 года диктор Юрий Левитан зачитал сводку Совинформбюро об успехах советской армии на разных направлениях.

В тот день войска 2-го Белорусского фронта овладели крупным портом Свинемюнде. Этот город был важной военно-морской базой Германии. Солдаты полностью очистили от противника острова Воллин и Узедом. Одновременно с этим части 3-го Белорусского фронта вытесняли врага с косы Фриш-Нерунг и заняли пять населенных пунктов.

За сутки до этого сообщения советские военные взяли в плен почти 12 тысяч немецких солдат и офицеров. Также удалось захватить 55 самолетов, 88 полевых орудий и 24 танка противника. На других фронтах в плен взяли еще около 4 тысяч человек.