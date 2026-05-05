В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:23 по московскому времени.
Одновременно с этим план «Ковёр» был отменён в аэропортах Оренбурга, Орска, Уфы, Чебоксар, Ижевска, Перми, Челябинска и Самары. Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что массированный налёт беспилотников был зафиксирован в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Также расчёты ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.