В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 4 на 5 мая в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:23 по московскому времени.

Одновременно с этим план «Ковёр» был отменён в аэропортах Оренбурга, Орска, Уфы, Чебоксар, Ижевска, Перми, Челябинска и Самары. Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что массированный налёт беспилотников был зафиксирован в Московской области. Согласно информации мэра столицы Сергея Собянина, расчёты систем противовоздушной обороны ликвидировали в общей сложности 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Также расчёты ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью.

