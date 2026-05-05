В центре Красноярска срубят деревья еще на одной улице

В Красноярске на улице Сурикова перед ее благоустройством обследовали все деревья. Ревизия показала, что многие из них находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые в ближайшее время снесут.
Как рассказали специалисты-озеленители, в пешеходной зоне, небольших зелёных уголках и вдоль проезжей части, сейчас растут деревья и кустарники нескольких пород. В основном это яблони, вязы и клёны, посаженные в 60−70-е годы прошлого века.
«Одна яблоня имеет очень большой наклон, при этом по всему стволу от самой земли у нее морозобойная трещина. А расположено дерево возле парковочного кармана и в любой момент может упасть на автомобили. В рамках благоустроительных работ его, конечно, придется убрать, — рассказывает начальник отдела технического надзора над объектами озеленения в УДИБ Наталья Рычкова. — Мы обследовали абсолютно каждое дерево. Очень много взрослых, цветущих деревьев, которые дают тень, находятся в хорошем состоянии. За ними мы будем ухаживать и беречь. Но опасные деревья с трещинами, дуплами, без коры, с большим наклоном придется заменить на новые. К сожалению, они стареют, болеют, завершается их жизненный цикл».
Работы по сносу больных деревьев на Сурикова должны начаться в ближайшее время. В мэрии заверили, что сохранится большая часть взрослых насаждений. Кроме того, зеленый фонд улицы дополнят и обогатят во время благоустройства.
«Проектом предусмотрена посадка 93 молодых крупномерных деревьев — это будут яблони и рябины. Также будет высажено более 500 кустарников — сирень венгерская, пузыреплодник, спирея, кизильник. А еще улицу планируется украсить более тысячью травянистыми многолетними растениями. Улица должна приобрести совсем другой, более ухоженный, современный вид, в том числе и в плане озеленения», — отметила Наталья Рычкова.
Добавим, обследование зеленых насаждений провели на всех поперечных улицах Красноярска, которые в этом году приведут к единому современному стилю благоустройства в рамках подготовки к 400-летию города. Так, на Кирова аварийные деревья уже убрали. В мэрии говорят, что своевременность такой работы подтверждена — во многих стволах после сноса обнаружили огромные полости.
