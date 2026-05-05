Глава управления в Приморье взяла родственника на работу, на которую он не ходил

Прокурор потребовал уволить чиновницу «в связи с утратой доверия».

Источник: Комсомольская правда

В Дальнереченском городском округе межрайонная прокуратура выяснила, что начальник местного управления образования с 2022 по 2025 год втихую устроила близкого родственника в детский сад. Вот только на работу он никогда не выходил, но зарплату и премии получал исправно каждый месяц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Прокурор потребовал от главы городского округа уволить чиновницу «в связи с утратой доверия» — это стандартная мера за коррупционные проступки. Но глава проигнорировал представление и позволил женщине уйти по собственному желанию.

Надзорное ведомство пошло в суд. Суд встал на сторону прокуратуры, а Приморский краевой суд оставил жалобу чиновницы без удовлетворения. Теперь в трудовой книжке экс-руководителя красуется запись об увольнении именно «в связи с утратой доверия».

Материалы прокурорской проверки передали следователям, и те завели уголовное дело по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере с использованием должностного положения. Теперь фигурантке грозит реальный срок. Контроль за расследованием остается за прокуратурой.